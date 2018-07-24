Шойгу: НАТО разрушает систему безопасности в мире

"Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран. Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры", — заявил Шойгу.

Не способствует сотрудничеству и продолжающееся наращивание контингентов войск НАТО в Восточной Европе. По словам Шойгу, их численность за последние четыре года увеличилась с 2 до 15 тысяч человек.

"С начала года проведено уже свыше 100 учений, в которых участвовало до 80 тысяч военнослужащих. При этом численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений за пять лет выросла в 10 раз, а количество боевой авиации — с 11 единиц до 101", — сказал министр.