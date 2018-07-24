ВШЭ: Россия вошла в десятку стран-лидеров по уровню затрат на исследования и разработки

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Россия находится на 10-м месте в рейтинге ведущих стран мира по величине затрат на научные исследования и разработки — в 2016 году страна потратила на эти цели $39,9 млрд Об этом во вторник сообщает Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

"Россия занимает десятое место в рейтинге ведущих стран мира по величине внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в расчете по паритету покупательной способности национальных валют. Их объем в 2016 году составил $39,9 млрд В пятерку лидеров входят США ($511,1 млрд), Китай ($451,2 млрд), Япония ($168,6 млрд), Германия ($118,5 млрд) и Республика Корея ($79,4 млрд)", — говорится в сообщении.

По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Россия с показателем 1,1% отстает от ведущих стран мира и находится на 34-м месте. Лидерами по этому показателю являются Израиль (4,25%), Республика Корея (4,24%), Швейцария (3,37%), Швеция (3,25%) и Тайвань (3,16%). США и Китай занимают, соответственно, 11-е и 15-е места (2,74 и 2,12%).

По величине затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя Россия занимает 47-е место — $93 тыс. в год. Первое место за Швейцарией — страна тратит на одного исследователя $406,7 тыс., второе — за США ($359,9 тыс.). Китай по этому показателю находится на восьмой позиции ($266,6 тыс.).

Россия в то же время, как отмечают исследователи, остается одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке.

"В 2016 году численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила 428,9 тыс. человек. По этому показателю Россия уступает только Китаю (1 млн 692,2 тыс. человек), США (1 млн 380 тыс. человек) и Японии (665,6 тыс. человек). Однако по численности исследователей (в эквиваленте полной занятости) в расчете на 10 тыс. занятых в экономике Россия находится на 34-м месте", — отмечается в сообщении.