Поведение Никки Хейли вынуждает искать у неё галицийские корни

Постпред США при ООН Никки Хейли выступила с очередным резким заявлением в адрес РФ . «Мы не верим России, мы не верим Путину, мы никогда не поверим!», — воскликнула она в интервью телеканалу CBN. И добавила уже традиционное: «Они никогда не будут нашими друзьями! Это просто факт». Столь неадекватное для дипломата поведение может объясняться биографией Хейли.

Как газета ВЗГЛЯД уже отмечала после предыдущего выплеска эмоций Хейли, бесповоротность ее суждений очень напоминает украинское «никогда мы не будем братьями». Напоминает настолько, что вызывает желание выяснить, не было ли в роду у американского постпреда в ООН галичанских корней: такую искреннюю и горячую ненависть к России, казалось бы, можно впитать разве что от дедушки-бандеровца, который каждый вечер перед сном рассказывал юной Никки страшные истории о коварных москалях.

Как ни странно, украинских корней у Хейли нет совсем. Ее имя при рождении — Нимрата Рандхава, «Никки» — это детское прозвище, от которого она не отказалась, когда выросла (так же как Билл Клинтон Джимми Картер и ряд других американских политиков). Родители Нимраты — отец Аджит Сингх Рандхава и мать Радж Каур Рандхава — выходцы из священного сикхского города Амтритсар, где находится Хармандир Сахиб (Золотой Храм) — главная святыня сикхов.

До того, как в 1996 году выйти замуж за военного Майкла Хейли , Никки Рандхава исповедовала сикхизм, но после свадьбы, проведенной как в гурдваре, так и в методистской церкви, называет себя христианкой. Хотя из уважения к родителям посещает и сикхские религиозные службы.

Несмотря на то, что гуру Нанак, основавший сикхизм в 16-м веке, много говорил о всеобщей любви и уважении к другим людям, сикхи считаются очень воинственным народом. Это вызвано рядом причин: во-первых, мужчины-сикхи обязаны всегда носить с собой оружие; во-вторых — сикхи на протяжении столетий успешно воевали, создав в начале 18 века империю, в которую входили почти вся северная Индия и большая часть нынешних Афганистана Пакистана . Англичанам потребовалось две войны, чтобы в первой половине 19 века разбить сикхов. И уже в 1857 году сикхи помогали англичанам обуздать восстание сипаев.

В 20 веке исконная сикхская территория Пенджаб была разделена между Индией и Пакистаном, и граница по прежнему до конца не урегулирована — из-за этого многие сикхи бежали в другие индийские штаты или за границу (как, например, родители Никки Хейли).

В 1984 году премьер-министр Индии Индира Ганди отдала приказ о проведении операции «Голубая звезда», направленной против сикхских сепаратистов. В ходе штурма Золотого Храма погибли (по официальным данным) 83 индийских солдата и 492 находившихся в храме сикхов, в том числе 30 женщин и 5 детей.

Через несколько месяцев, 31 октября 1984 года телохранители-сикхи убили Индиру Ганди, что, в свою очередь, вызвало волну антисикхских погромов, в которых погибли тысячи человек. Примечательно, что Индире Ганди после штурма Золотого Храма предлагали убрать сикхов из числа телохранителей, но премьер-министр отказалась, чтобы не оскорбить их.

В настоящее время сикхи составляют где-то пятую часть офицерского корпуса в индийской армии, притом, что их доля в населении страны не превышает 2%. Правительство Индии в 2004-2014 годах возглавлял сикх Манмохан Сингх . Министром обороны Канады является сикх Харджит Сингх Саджан.

Методизм — это популярная в США разновидность протестантизма, особенностью которого является активное миссионерство, а также жесткая иерархия внутри церкви и подчиненность прихожан священникам. Похоже, что сочетание сикхской воинственности и методистской уверенности в собственной непогрешимости — вот базис, на котором покоится мировоззрение американского представителя при ООН.

Неудивительно, что Никки Хейли так свободно оперирует понятием «никогда»: согласно сикхизму, душа человека после смерти растворяется в Абсолюте, поэтому никакого будущего для отдельно взятых человеческих личностей после смерти нет. А методистская часть ее сознания говорит о том, что грешники должны быть наказаны при жизни — и Россия, осмелившаяся бросить вызов США в рамках убеждений Хейли, безусловно, грешна.

Кроме корней, горячность неофитов, их стремление быть «святее Папы римского» известны уже не первое тысячелетие. А Хейли дважды неофит — и как небелая американка в первом поколении, сумевшая стать губернатором достаточно консервативного южного штата, и как новая прихожанка методистской церкви. Знал ли о горячности и бескомпромиссности миссис Хейли Дональд Трамп , когда предлагал кандидатуру губернатора Южной Каролины на пост полпреда при ООН?

Разумеется, отлично знал. Более того, ему был нужен на этом посту именно такой человек — «правоверный республиканец», при этом женщина, при этом дочь мигрантов из Индии. Если бы Никки Хейли можно было клонировать, вполне возможно, что ее назначили бы еще на несколько публичных должностей, чтобы заткнуть рот критикам Трампа со всех сторон.

Что же касается навязчивой идеи Хейли «никогда США с Россией не будут друзьями» и ее логичного развития

«никогда США не будут верить России» ­

— все-таки внешнюю политику США определяют президент, госсекретарь и советник президента по национальной безопасности. Полпред при ООН в число людей, принимающих окончательные решения, не входит. Ее задача — максимально громко доказывать американцам, что Америка уже становится снова великой во исполнение предвыборного обещания Дональда Трампа.

К тому же, дружба с США России тем более не нужна — как неоднократно отмечалось, дружить на равных государства в принципе умеют не очень хорошо, особенно такие крупные и влиятельные, как наши. Нужно сотрудничество, нужны одинаковые для всех правила, нужно уважение к чужим интересам.

ООН, к сожалению, уже давно превратилась из площадки для сотрудничества в место, где представители сверхдержав обмениваются взаимными обвинениями, и на эту роль Никки Хейли с ее сикхской агрессивностью и методистской методичностью подходит просто идеально.

Если ситуация в мире изменится — то изменится и риторика американских политиков, и та же Никки Хейли скажет, что «ситуация изменилась», «нонеча — совсем не то, что давеча», и вообще она имела в виду совсем другое. У Дональда Трампа отлично получается регулярно говорить ровно противоположные вещи — значит и у Хейли получится. Кстати, будучи рожденной в США, она вполне может в будущем претендовать на пост президента.