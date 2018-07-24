Ещё
В Ивановской области появятся бизнес-гиды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

В Ивановской области появятся бизнес-гиды 

РИА Новости 54 минуты назад
ИВАНОВО, 24 июл — РИА Новости. Во всех 27 муниципальных образованиях Ивановской области появятся бизнес-гиды, которые помогут предпринимателям в получении государственной поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Институт бизнес-гидов создается в рамках пилотного проекта Минэкономразвития. Вместе с Ивановской областью в нем участвуют 20 регионов России. Бизнес-гид будет встречаться с предпринимателями, анализировать проблемы и предлагать меры по их решению", — сказал собеседник агентства.
По его словам, институт бизнес-гидов упростит взаимодействие бизнеса и власти, позволит получить обратную связь на предмет того, насколько эффективны действующие меры.
Сегодня глава Ивановской области Станислав Воскресенский уделяет серьезное внимание вопросам поддержки малого бизнеса.
"Главная задача бизнес-гида — подобрать нужную для предпринимателя меру поддержки и помочь ее оформить. Совместными усилиями мы должны выстроить эффективную систему взаимодействия бизнес-гида и предпринимателя, организовать слаженную командную работу и, как следствие, создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса в регионе", — приводит пресс-служба слова директора департамента экономического развития и торговли Ивановской области Людмилы Бадак.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост336
Умер советник Путина31
Россиян лишат желания иметь валюту146
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды19
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение