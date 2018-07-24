В Ивановской области появятся бизнес-гиды

ИВАНОВО, 24 июл — РИА Новости . Во всех 27 муниципальных образованиях Ивановской области появятся бизнес-гиды, которые помогут предпринимателям в получении государственной поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Институт бизнес-гидов создается в рамках пилотного проекта Минэкономразвития . Вместе с Ивановской областью в нем участвуют 20 регионов России . Бизнес-гид будет встречаться с предпринимателями, анализировать проблемы и предлагать меры по их решению", — сказал собеседник агентства.

По его словам, институт бизнес-гидов упростит взаимодействие бизнеса и власти, позволит получить обратную связь на предмет того, насколько эффективны действующие меры.

Сегодня глава Ивановской области Станислав Воскресенский уделяет серьезное внимание вопросам поддержки малого бизнеса.

"Главная задача бизнес-гида — подобрать нужную для предпринимателя меру поддержки и помочь ее оформить. Совместными усилиями мы должны выстроить эффективную систему взаимодействия бизнес-гида и предпринимателя, организовать слаженную командную работу и, как следствие, создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса в регионе", — приводит пресс-служба слова директора департамента экономического развития и торговли Ивановской области Людмилы Бадак.

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