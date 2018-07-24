В Кукморском районе глава поселения скрыл, что владеет мототехникой

Главы двух сельских поселений нарушили закон «О противодействии коррупции», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

Установлено, что главы двух сельских поселений указали в справках о доходах и расходах за 2017 год неполные сведения. Так, один из них не написал, что в его собственности находится мототехника, второй — скрыл доход в 50 тыс. рублей, полученный от продажи автомобиля.

Прокуратура внесла в адрес Советов сельских поселений представления, которые находятся на рассмотрении.