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В Кукморском районе глава поселения скрыл, что владеет мототехникой
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В Кукморском районе глава поселения скрыл, что владеет мототехникой 

АиФ Казань 57 минут назад
Фото: АиФ Казань
Главы двух сельских поселений нарушили закон «О противодействии коррупции», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Установлено, что главы двух сельских поселений указали в справках о доходах и расходах за 2017 год неполные сведения. Так, один из них не написал, что в его собственности находится мототехника, второй — скрыл доход в 50 тыс. рублей, полученный от продажи автомобиля.
Прокуратура внесла в адрес Советов сельских поселений представления, которые находятся на рассмотрении.
Напомним, в Татарстане прекратили полномочия депутата, скрывшего свои доходы.
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