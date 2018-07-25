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Кондратьев: энергодефицит мешает реализации новых бизнес-проектов на Кубани
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Кондратьев: энергодефицит мешает реализации новых бизнес-проектов на Кубани 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе создадут единый ресурсный центр для инвесторов с информацией о свободных энергоресурсах. Это позволит, в свою очередь, привлечь на Кубани дополнительные средства.
По мнению Кондратьева, энергодефицит в крае является причиной, по которой невозможна реализация некоторых инвестпроектов.
«Энергодефицит — это объективная причина, по которой не реализуются отдельные инвестпроекты. Проблема не новая, чтобы ее решить в крае будет создан единый ресурсный центр, где инвесторы смогут видеть лимиты, получить информацию о свободных энергоресурсах», — сказал губернатор.
Кроме этого, он отметил, что сейчас готовится инициатива о перераспределении мощностей от банкротных или недействующих предприятий.
Как считает зампредседателя ЗСК Сергей Алтухов, на Кубани нужно расширить преференции для инвесторов. В нынешнем году уже был создан Центр сопровождения инвестиционных проектов на базе Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Кроме этого, по мнению заместителя, нужно скорректировать систему льгот.
«Эти механизмы уже достаточно эффективно работают, но в соответствии с приоритетами развития края нужно рассмотреть вопросы распространения налоговых льгот на недостающие виды деятельности, например логистические центры», — высказал своей прдположение Алтухов.
Во время мероприятия глава региона отметил, что инвестиционный климат в Краснодарском крае во многом зависит от постоянного диалога с предпринимателями. Он считает, что необходимо рассмотреть просьбу директора ООО «Аскалон» Дмитрия Батана, который просит сократить сроки возврата налога на добавленную стоимость. Провести соответствующую работу Кондратьев поручил своему заместителю Василию Швец.
«ФедералПресс» напоминает, что подключение инвестплощадок к энергосетям на Кубани будет рассматривать специальная рабочая группа.
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