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«Реал» отказался от дорогих трансферов после ухода Роналду
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«Реал» отказался от дорогих трансферов после ухода Роналду 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Реал" сообщил об изменении трансферной политики клуба, передает "Советский спорт".
По окончанию чемпионата мира 2014 года, «сливочные» совершили свою последнюю дорогую покупку. Тогда новичком команды стал колумбийский полузащитник Хамес Родригес, перебравшийся из французского «Монако» за €80 млн  По информации газеты Marca, в своем последнем выступлении президент клуба Флорентино Перес отметил тот факт, что рынок стал намного жестче за последние годы, но «Реал» не собирается следовать нынешнему веянию футбольной индустрии. Отныне, политика руководства клуба будет основана на работе с молодежью.
"Футбол уже не тот, что был раньше, в связи с этим мы предпринимаем всевозможные действия для комфортного развития клуба. Как я сказал несколько дней назад, мы продолжим укреплять состав великолепными игроками. На данный момент мы получили в свой актив таких футболистов, как Альваро Одриосола и Винисиус Жуниор.
Мы будем делать ставку на молодых футболистов. По этой причине «Реал» усиливает работу скаутов в поисках юных талантов", — пояснил Флорентино Перес.
Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа в ближайшее время уйдет из «Челси» в «Реал».
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