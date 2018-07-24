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Депутаты Волгоградской области отложили рассмотрение поведения своего коллеги
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Депутаты Волгоградской области отложили рассмотрение поведения своего коллеги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сегодня, 24 июля, было назначено заседание, целью которого должна была стать оценка действий депутат Волгоградской области Александра Осипова, по мнению его коллеги — Михаила Таранцова, грубо выражавшегося во время заседания.
Однако, заседание комиссии по депутатской этики не состоялось — было отменено. Следующее заседание может быть назначено на вторую половину августа.
Как ранее писал «ФедералПресс», разбираясь в ситуации, эксперты предполагали, что такое стечение обстоятельств вполне может быть. В частности, они говорили о возможном неоднократном переносе заседания, чтобы ситуация немного забылась.
Согласно действующему законодательству, максимальное наказание, которое грозит Александру Осипову — административный штраф. Сам народный избранник, оценивая ситуацию, предположил извинения со своей стороны, но не перед Михаилом Таранцовым, а перед другими участниками заседания.
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