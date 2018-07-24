Депутаты Волгоградской области отложили рассмотрение поведения своего коллеги 

На сегодня, 24 июля, было назначено заседание, целью которого должна была стать оценка действий депутат Волгоградской области Александра Осипова, по мнению его коллеги — Михаила Таранцова, грубо выражавшегося во время заседания.
Однако, заседание комиссии по депутатской этики не состоялось — было отменено. Следующее заседание может быть назначено на вторую половину августа.
Как ранее писал «ФедералПресс», разбираясь в ситуации, эксперты предполагали, что такое стечение обстоятельств вполне может быть. В частности, они говорили о возможном неоднократном переносе заседания, чтобы ситуация немного забылась.
Согласно действующему законодательству, максимальное наказание, которое грозит Александру Осипову — административный штраф. Сам народный избранник, оценивая ситуацию, предположил извинения со своей стороны, но не перед Михаилом Таранцовым, а перед другими участниками заседания.