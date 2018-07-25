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«Единая Россия» присоединилась к гуманитарной акции жителям Забайкалья
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«Единая Россия» присоединилась к гуманитарной акции жителям Забайкалья 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
«Единая Россия» присоединится к гуманитарной акции по оказанию помощи жителям Забайкальского края, которые пострадали при наводнении. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Соответствующее решение принял президиум Генсовета «Единой России». Его секретарь Андрей Турчак обратился к региональным отделениям партии с просьбой предоставить гуманитарную помощь жителям Забайкальского края. Активное участие в акции приняла Тульская область — там Центральный исполком решил перечислить пострадавшим свой однодневный заработок.
В частности, к оказанию помощи присоединилась и депутат Госдумы от региона Наталья Пилюс. По её словам, к этой трагедии невозможно остаться равнодушным. «Люди лишились всего, и наша задача как сограждан помочь им в этой ситуации», — заявила она. По словам Пилюс, помощь волонтёров жителям Забайкалья — «беспрецедентные примеры человеческого отношения». Некоторые добровольцы ведут сбор и отправку гуманитарного груза, а кто-то даже выезжает на место происшествия.
«Каждый может помочь в этой ситуации, важно не оставаться равнодушными», — заключила Пилюс.
На прошлой неделе Президент России Владимир Путин потребовал от камбина ускорить работы по восстановлению пострадавшей от паводка инфраструктуры Забайкалья. «Сейчас жарко там, жить можно, но мы с вами знаем, как быстро наступают холода. Нужно шевелиться», — сказал он.
Также он призвал Минфин не подходить формально к вопросу о выделении денег постаревшим от ЧС регионам. В частности, речь шла о ситуации в Забайкальском крае и Якутии. «Республика подготовила соответствующие запросы на финансирование, но денег им так и не дали», — сказал президент.
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