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Челябинцем призывают собирать гуманитарную помощь для затопленных городов Забайкалья
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Челябинцем призывают собирать гуманитарную помощь для затопленных городов Забайкалья 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Челябинцы начали собирать гуманитарную помощь для жителей городов Забайкалья, чьи дома затопило из-за проливных дождей. С начала июля от сильнейшего наводнения там страдают восемь районов, а также крупный город Чита. Вышедшие из берегов реки затопила сотни домов. Стихия повредила мосты, тысячи людей ждут эвакуации. Южноуральцы решили собрать необходимое для терпящих бедствие: одежду, продукты питания, питьевую воду, деньги.
— Читинская епархия совместно с фондом социальной поддержки «Рука помощи» объявила сбор денег, вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим. Обращаюсь к региональным отделениям "Единой России" с предложением оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Забайкальском крае, — заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак. — Люди сейчас нуждаются, прежде всего, в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде.
Пункт приема открыли по адресу улица Курчатова, 7 (Студенческий учебно-производственный центр). Сбор гуманитарной помощи продлится до 8 августа, прийти можно с с 10:00 до 18:00 часов. Денежные средства просят переводить, указав в переводе: «Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям Забайкальского края, пострадавшим от наводнения летом 2018 года», на счета:
"Читинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"
ИНН 7536038062. КПП 753601001 р/сч 40703810574000102260 к/сч 30101810500000000637
ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. ЧИТА БИК 047601637
"Нерчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" ИНН 7513007050 КПП 751301001 р/сч 40703810274000000109 к/сч 30101810500000000637
ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 11АО СБЕРБАНК Г. ЧИТА БИК 047601637
На счёт благотворительного фонда «Рука помощи»: ИНН 7536166586 ОГРП 1177500000512 Счет 40703810804000000716
Сибирский филиал ПАО Промсвязьбанк г. Новосибирск БИК 045004816 ИНН 7744000912 ОКПО 55470715 КПП 540643001 ОГРН 1027739019142 К/счет 30101810500000000816
Если возникнут вопросы — обращайтесь по телефону 8992512941 к координатору сбора гумпомощи в Челябинске Максиму Коротких.
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