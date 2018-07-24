Челябинцем призывают собирать гуманитарную помощь для затопленных городов Забайкалья

Челябинцы начали собирать гуманитарную помощь для жителей городов Забайкалья, чьи дома затопило из-за проливных дождей. С начала июля от сильнейшего наводнения там страдают восемь районов, а также крупный город Чита . Вышедшие из берегов реки затопила сотни домов. Стихия повредила мосты, тысячи людей ждут эвакуации. Южноуральцы решили собрать необходимое для терпящих бедствие: одежду, продукты питания, питьевую воду, деньги.

— Читинская епархия совместно с фондом социальной поддержки «Рука помощи» объявила сбор денег, вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим. Обращаюсь к региональным отделениям "Единой России" с предложением оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Забайкальском крае , — заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак . — Люди сейчас нуждаются, прежде всего, в продуктах питания длительного хранения и питьевой воде.

Пункт приема открыли по адресу улица Курчатова, 7 (Студенческий учебно-производственный центр). Сбор гуманитарной помощи продлится до 8 августа, прийти можно с с 10:00 до 18:00 часов. Денежные средства просят переводить, указав в переводе: «Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям Забайкальского края, пострадавшим от наводнения летом 2018 года», на счета:

ИНН 7536038062. КПП 753601001 р/сч 40703810574000102260 к/сч 30101810500000000637

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. ЧИТА БИК 047601637

"Нерчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" ИНН 7513007050 КПП 751301001 р/сч 40703810274000000109 к/сч 30101810500000000637

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 11АО СБЕРБАНК Г. ЧИТА БИК 047601637

На счёт благотворительного фонда «Рука помощи»: ИНН 7536166586 ОГРП 1177500000512 Счет 40703810804000000716