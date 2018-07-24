Тульский губернатор познакомил российских послов с потенциалом региона

"Послы посетили ряд культурных и промышленных объектов. Сегодняшняя встреча позволит руководителям диппредставительств больше узнать об истории региона, более детально познакомиться с особенностями тульского края. Также руководители дипломатических представительств РФ за рубежом планируют посетить особую экономическую зону " Узловая "", — сказал собеседник агентства.

Дюмин отметил, что для Тульской области укрепление внешних экономических связей — один из главных инструментов развития.

"Сегодня мы предлагаем иностранным инвесторам сотрудничество с успешным регионом — лидером по многим направлениям… Мы хотим, чтобы наш регион знали не только как родину самовара и пряника, как оружейную столицу России , но и как территорию, где можно успешно вести бизнес, в том числе — нашим зарубежным партнерам. Мы рассчитываем, что с помощью послов России за рубежом нам удастся донести до иностранного бизнеса информацию о преимуществах Тульской области", — сказал губернатор.

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