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Итальянский рапирист Фокони выиграл золото чемпионата мира в Китае
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Итальянский рапирист Фокони выиграл золото чемпионата мира в Китае 

Чемпионат.com 1 час назад
В Уси (Китай) продолжается чемпионат мира по фехтованию. В личном турнире рапиристов золото выиграл итальянец Алессио Фокони. В финале он одержал победу над представителем Великобритании Ричардом Крузе со счётом 15:8.
Бронзовыми призёрами соревнований стали представитель Южной Кореи Хо Чжун и испанец Карлос Льявадор.
Ни один из россиян не сумел пробиться в четвертьфинал. В 1/8 финала Тимур Сафин уступил Льавадору со счетом 13:15. Алексей Черемисинов и Тимур Арсланов потерпели поражения в 1/16 финала, Дмитрий Жеребченко — в 1/32 финала.
Ранее чемпионкой мира в турнире саблисток стала россиянка София Позднякова.
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