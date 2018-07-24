Саратовские флористы удивили Веру Брежневу 

Сегодня цветочники отмечают свой профессиональный праздник. Девять лет назад Флористический Союз России утвердил требования к обязанностям профессии флориста. Эта работа сродни творчеству художника. Чтобы из букета сделать шедевр — нужен талант и знания основ флористического дела. Кстати родина этого цветочного искусства — Древний Египет. Еще за пять тысячелетий до нашей эры у египтян было традицией украшать дворцы знатных людей композициями из цветущих растений. А древние греки полагали, что растения обладают разумом, и поэтому цветы и зеленые ветки считались самым дорогим подарком.
В Саратове, в основном, букеты собирают самоучки. Юлиана Данталиан и Сергей Володин по профессии художники, а цветочное искусство изучали на специализированных курсах в Москве, в Самаре и Киеве. И вот уже восемь лет работают флористами. Их цветочная мастерская занимается не только продажей букетов, но и оформлением свадеб и декором витрин. Юлиана говорит, что несмотря на работу с цветами, любит получать букеты в подарок. Особенно, если композицию украшает экзотическая стрелиция. Больше всего работу у флористов перед новым годом, 8 марта и 14 февраля. Сейчас в моде монохромные вытянутые букеты в пышной упаковке. «Мы собирали букет для Веры Брежневой, когда она приезжала в Саратов на гастроли, так вот он ей очень понравился, и она увезла наши цветы с собой», — рассказывают флористы цветочной мастерской.