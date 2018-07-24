Строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Зюзино начнут в сентябре

Строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Зюзино начнут в сентябре 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.

«Строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на пересечении ул. Каховка с ул. Азовская в районе Зюзино Юго-Западного административного округа столицы начнется уже сентябре текущего года», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

По его словам, монолитные работы нулевого цикла практически завершены. Сейчас строители проводят гидроизоляцию фундаментов, а также ведут устройство внутренних перегородок двухуровневого подземного пространства. Тут разместятся технологические помещения и нижний, крестильный храм.

В пресс-службе пояснили, что автором проекта храмового комплекса стал архитектор Сергей Козлов , известный по строительству храма Торжества Православия в Алтуфьево и многих других. В основу архитектурного образа будущего комплекса положена стилистика псковского зодчества 17 века. Храм будет однокупольным с шатровой звонницей, здесь под одной крышей разместятся верхний и нижний пределы, приходские службы и воскресная школа. Завершить строительство храма в Зюзино строители планируют в 2019 г.

«Юго-запад столицы стал одним из лидеров по числу строящихся храмов — здесь под реализацию программы подобраны 24 участка. Пять храмовых комплекса уже введены в эксплуатацию, четыре комплекса находятся в активном строительстве, по остальным адресам идут согласования», — рассказали в департаменте.