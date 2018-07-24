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Строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Зюзино начнут в сентябре
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Строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Зюзино начнут в сентябре 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Зюзино начнут в сентябре 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.
«Строительство наружных стен храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на пересечении ул. Каховка с ул. Азовская в районе Зюзино Юго-Западного административного округа столицы начнется уже сентябре текущего года», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
По его словам, монолитные работы нулевого цикла практически завершены. Сейчас строители проводят гидроизоляцию фундаментов, а также ведут устройство внутренних перегородок двухуровневого подземного пространства. Тут разместятся технологические помещения и нижний, крестильный храм.
В пресс-службе пояснили, что автором проекта храмового комплекса стал архитектор Сергей Козлов, известный по строительству храма Торжества Православия в Алтуфьево и многих других. В основу архитектурного образа будущего комплекса положена стилистика псковского зодчества 17 века. Храм будет однокупольным с шатровой звонницей, здесь под одной крышей разместятся верхний и нижний пределы, приходские службы и воскресная школа. Завершить строительство храма в Зюзино строители планируют в 2019 г.
«Юго-запад столицы стал одним из лидеров по числу строящихся храмов — здесь под реализацию программы подобраны 24 участка. Пять храмовых комплекса уже введены в эксплуатацию, четыре комплекса находятся в активном строительстве, по остальным адресам идут согласования», — рассказали в департаменте.
В ведомстве напомнили, что от городского Стройкомплекса программу по строительству православных храмов курирует С. Левкин. Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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