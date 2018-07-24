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Шойгу: С помощью США в Европе развернуто 5 центров киберопераций
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Шойгу: С помощью США в Европе развернуто 5 центров киберопераций 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Москва24
Глава российского военного ведомства констатировал продолжающееся наращивание натовских контингентов внерегиональных стран в Восточной Европе. С 2014 года их численность увеличилась с 2 до 15 тысяч военнослужащих. В то же время постоянно повышается интенсивность меро¬приятий подготовки войск альянса.
"Так, с начала этого года проведено уже свыше 100 учений, в которых участвовало до 80 тысяч военнослужащих. При этом численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений за 5 лет выросла в 10 раз, а количество боевой авиации — с 11 единиц до 101", — привел данные Сергей Шойгу.
Кроме того с помощью США в Европе было развернуто 5 центров киберопераций — в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции.
Вызывает у российских военных беспокойство и втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции. «Согласно подписанному в мае договору, предусматривается их полноправное участие в учениях альянса и возможность исполь¬зования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получило беспрепятствен¬ный доступ в воздушное пространство и территориальные воды указанных стран», — отметил Сергей Шойгу, подчеркнув, что такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире и вынуждают Россию принимать ответные меры.
Вместе с тем в руководстве Минобороны рассчитывают, что состоявшийся 16 июля в Хельсинки саммит Россия — США придаст импульс углублению нашего военного сотрудничества с Вашингтоном и странами Североатлантического альянса.
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