Ещё
Шойгу рассчитывает на углубление военного сотрудничества с США и НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Шойгу рассчитывает на углубление военного сотрудничества с США и НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Москва рассчитывает, что прошедший саммит РФ-США даст импульс углублению военного сотрудничества с Вашингтоном и странами НАТО, заявил на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Продолжается наращивание натовских контингентов вне региональных стран в Восточной Европе. С 2014 года их численность увеличилась с 2 до 15 тысяч военнослужащих", — сказал он.
По его оценке, «постоянно повышается интенсивность мероприятий подготовки войск альянса». «С начала года проведено уже свыше 100 учений, в которых участвовало до 80 тысяч военнослужащих. При этом численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений, за пять лет выросла в 10 раз, а количество боевой авиации — с 11 единиц до 101», — заявил Шойгу.
Он отметил, что «с помощью США в Европе развернуто пять центров киберопераций — в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции». «Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции. В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран», — сказал министр.
"Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры", — подчеркнул Шойгу.
"Рассчитываем, что состоявшийся 16 июля в Хельсинки саммит Россия-США придаст импульс углублению нашего военного сотрудничества с Вашингтоном и странами Североатлантического альянса, позволит консолидировать усилия сторон в интересах общей безопасности", — заключил он.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост335
Умер советник Путина33
Россиян лишат желания иметь валюту147
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды19
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение