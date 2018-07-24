Шойгу рассчитывает на углубление военного сотрудничества с США и НАТО

"Продолжается наращивание натовских контингентов вне региональных стран в Восточной Европе. С 2014 года их численность увеличилась с 2 до 15 тысяч военнослужащих", — сказал он.

По его оценке, «постоянно повышается интенсивность мероприятий подготовки войск альянса». «С начала года проведено уже свыше 100 учений, в которых участвовало до 80 тысяч военнослужащих. При этом численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений, за пять лет выросла в 10 раз, а количество боевой авиации — с 11 единиц до 101», — заявил Шойгу.

Эстонии, Он отметил, что «с помощью США в Европе развернуто пять центров киберопераций — в Финляндии Польше , Германии и Франции». «Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции . В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран», — сказал министр.

"Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры", — подчеркнул Шойгу.