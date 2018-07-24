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Стартовал ежегодный конкурс «Что я сделал для Ставрополя»
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Стартовал ежегодный конкурс «Что я сделал для Ставрополя» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ежегодный конкурс «Что я сделал для города Ставрополя» стартует с 1 августа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Получить награду 100 тысяч рублей и памятный диплом смогут три победителя. Для этого нужно предоставить свой социально-значимый проект с 1 августа по 5 сентября. Жюри рассмотрит заявки в трёх номинациях:
Личный вклад в благоустройство, экологическую безопасность, создание комфортной среды в городе Ставрополе. Личный вклад в развитие образования, культуры, искусства, физической культуры, спорта, формирование здорового образа жизни в городе Ставрополе. Личный вклад в области благотворительной деятельности, в добровольческое движение (волонтёрство), в улучшение жизни городского сообщества города Ставрополя.
Голосование за самые достойные проекты пройдёт на сайте горадминистрации 10-12 сентября. Лучше номинанты представят свои проекты публично 18 сентября, а победителей наградят на праздновании Дня города.
Заявки на конкурс от горожан ждут в приёмной СДКиС (Ленина, 251) и на электронной почте yastavropolu@mail.ru.
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