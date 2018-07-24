Налоги и штрафы за нарушение ПДД: в региональном минфине назвали причину роста доходов области в 2018 году

Доходы региона за первую половину 2018 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом министр финансов Калининградской области Виктор Порембский рассказал на заседании регионального правительства во вторник, 24 июля. По словам главы областного минфина, такой показатель обусловлен ростом налоговых отчислений физических лиц и организаций. Среди неналоговых сборов больше всего денег в бюджет региона принесли отчисления с продаж и штрафы за нарушение ПДД. "Доходы по сравнению с предыдущим годом составили 110,6%. Мы находимся на 30-й позиции среди других регионов России при 10% динамики. Выше плановых показателей налоги физлиц — более восьми процентных пунктов. Хорошие показатели на прибыль и имущество организаций. Чуть скромнее обстоят дела по вненалоговым доходам — рост 2,2%. Наибольшее влияние оказали продажи имущества и земли, а также поступления штрафов за нарушение правил дорожного движения — 42%", — отметил Порембский. В середине мая калининградские депутаты внесли поправки в бюджет области, увеличив расходы на реализацию госпрограмм. Коррективы вносились с учётом выделенной региону правительством РФ безвозмездной помощи в сумме более 3 млрд рублей.