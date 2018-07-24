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ТагАЗ продают по рекордно низкой цене
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ТагАЗ продают по рекордно низкой цене 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Имущество обанкротившегося Таганрогского автомобильного завода в очередной раз выставлено на продажу. Конкурсный управляющий разместил на публичные торги имущество завода. Так, единым лотом продается весь имущественный комплекс автозавода, который включает земельный участки, цеха, оборудование, машины заводского автокомбината. Ранее все эту имущество уже пытались продать пять раз, но покупателей не находилось. Сейчас установлена рекордно низкая начальная цена в 1, 022 млрд рублей. Два года назад за этот же лот просили в четыре раза больше. В ходе торгов каждые семь календарных дней цена лота будет снижаться на 73,951 млн руб. Минимальная цена продажи — 800 млн руб. Публичное предложение действует по 13 августа включительно, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Сейчас долг завода перед основными кредиторами с учетом пени составляет более 30 млрд рублей.
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