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Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения
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Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Исследователи из Имперского и Университетского колледжей Лондона разработали новый способ доставки куркумина, что, как полагают ученые, поможет эффективнее диагностировать и лечить глаукому на ранней стадии. Об этом сообщает портал Medical Xpress.
Этот содержащийся в куркуме пигмент защищает нервные клетки сетчатки глаза от повреждений. Прежде исследователи считали, что доставить куркумин можно лишь пероральным путем, но этот способ не мог быть эффективным, поскольку компонент плохо растворяется в крови — для того, чтобы получить нужную дозу вещества человеку пришлось бы принимать до 24 таблеток в сутки, что чревато проблемами с пищеварением.
Эту проблему ученые решили, разработав специальный «наноноситель», в котором куркумин содержался внутри поверхностно-активного вещества, безопасного для здоровья и использующегося в глазных каплях.
Специалисты утверждают, что новый метод доставки увеличивает проходимость куркумина в 400 тысяч раз и позволяет эффективно локализовать вещество в глазных тканях. Опыты на страдающих глаукомой крысах показали, что применение капель снижает скорость деградации сетчатки.
Глаукомой называется группа глазных заболеваний, характеризующихся повышением внутриглазного давления. У больного могут развиться различные дефекты зрения, вплоть до слепоты.
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