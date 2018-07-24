В Волгограде дворы Центрального района благоустроит МБУ «Северное»

Благоустройство в пяти дворах Центрального района Волгограда выполнит муниципальное предприятие МБУ «Северное».

По данным пресс-службы городской администрации, специалисты заменят старый асфальт, обновят люки, бордюры, оборудуют съезды. Специалистам придется уложить свыше 24000 квадратных метров дорожного покрытия. Гарантия на выполненные работы составляет четыре года.

Новый асфальт также появится и во дворах Ворошиловского, Кировского, Краснооктябрьского и Советского районов.

Помимо дорожных работ, на всех объектах будут установлены камеры видеонаблюдения, лавочки, урны, оборудованы баскетбольные, волейбольные и детские площадки, восстановлено освещение и ливневая канализация.