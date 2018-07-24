В поликлинике ГКБ им. Вересаева в САО проводится капитальный ремонт

Активными темпами продолжается капитальный ремонт в поликлиническом отделении Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева, расположенной на ул. Лобненская.

В рамках капитального ремонта отделения больницы предусмотрено обустройство трех входных групп. Их отделают керамической плиткой, установят металлические поручни. Зону регистратуры реконструируют, сделают просторный холл, заменят покрытие полов и произведут окраску стен и потолков.

Также будет осуществлена замена кровли, установка колпаков на вентиляционных трубах, устройство ограждения кровли, монтаж двери выхода на кровлю.

Здание поликлинического отделения ГКБ им. В. Вересаева было построено в 1971 г. Оно рассчитано на 750 посещений в смену. Отделение обслуживает почти 48 тысяч прикрепленного населения — жителей района Дмитровский и соседних районов. Ежегодно более 90 тысячи человек обращаются в поликлинику за консультативной помощью.