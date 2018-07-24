«Локомотив» анонсировал громкое подписание

Московский «Локомотив» в своем инстаграме анонсировал громкое подписание известного игрока

Так, опубликованным фото «железнодорожники» намекнули на скорый переход в свой стан одного из игроков ПСЖ: