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«Локомотив» анонсировал громкое подписание
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Россия стянула военную технику к западным рубежам

«Локомотив» анонсировал громкое подписание 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Московский «Локомотив» в своем инстаграме анонсировал громкое подписание известного игрока
Так, опубликованным фото «железнодорожники» намекнули на скорый переход в свой стан одного из игроков ПСЖ:
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