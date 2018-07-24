Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам выдающегося российского юриста Вениамина Яковлева

«Мудрый и созидательный человек, Вениамин Федорович внес огромный вклад в развитие юридической науки, совершенствование судебной системы, становление демократических основ страны, подготовку важнейших законодательных актов, в том числе проекта Конституции и Гражданского кодекса Российской Федерации . Главным ориентиром, основной идеей и смыслом жизни Вениамина Федоровича Яковлева было стремление к справедливости, а основной движущей силой — смелость и новаторство», — отметил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, Вениамину Яковлеву выпала ответственная миссия — стоять у истоков создания Высшего арбитражного суда Российской Федерации, возглавить процесс формирования российской судебно-арбитражной системы. За годы работы в Свердловском юридическом институте он воспитал тысячи высококлассных юристов. Благодаря Вениамину Яковлеву в институте появилось немало новых специализаций, отвечающих требованиям времени, подчеркнул Евгений Куйвашев.