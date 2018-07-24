Ещё
Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам выдающегося российского юриста Вениамина Яковлева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам выдающегося российского юриста Вениамина Яковлева 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам выдающегося российского юриста, советника Президента Российской Федерации, Почетного гражданина Свердловской области Вениамина Яковлева на поводу его кончины.
«Мудрый и созидательный человек, Вениамин Федорович внес огромный вклад в развитие юридической науки, совершенствование судебной системы, становление демократических основ страны, подготовку важнейших законодательных актов, в том числе проекта Конституции и Гражданского кодекса Российской Федерации. Главным ориентиром, основной идеей и смыслом жизни Вениамина Федоровича Яковлева было стремление к справедливости, а основной движущей силой — смелость и новаторство», — отметил Евгений Куйвашев.
По словам губернатора, Вениамину Яковлеву выпала ответственная миссия — стоять у истоков создания Высшего арбитражного суда Российской Федерации, возглавить процесс формирования российской судебно-арбитражной системы. За годы работы в Свердловском юридическом институте он воспитал тысячи высококлассных юристов. Благодаря Вениамину Яковлеву в институте появилось немало новых специализаций, отвечающих требованиям времени, подчеркнул Евгений Куйвашев.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
Участники арт-фестиваля «Со-Творение» изобразят на своих картинах старинный поселок Староуткинск и реку Чусовую Свердловская область готовится в шестой раз отметить День пенсионера Шесть свердловских проектов примут участие во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост340
Россиян лишат желания иметь валюту150
Россия стянула военную технику к западным рубежам26
Умер советник Путина34
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды19
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение