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Безбилетник получил удар током
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Безбилетник получил удар током 

News.ru 1 час назад
Житель Татарстана решил не платить за билет до райцентра. Он забрался на крышу товарного вагона, задел провода и получил мощный разряд.
«Зайца» сняли с крыши грузового состава на станции «Юдино», сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Татарстан. Его обнаружил оперативный дежурный Горьковской железной дороги. 70% процентов тела мужчины было поражено ожогами. Пострадавшего увезли в реанимацию. Уточняется, что безбилетник был пьян.
Грузовой состав, на котором решил проехаться мужчина, направлялся из Казани в районный центр Агрыз.
Ранее News. rг писал, что от удара током от смартфона погибла 13-летняя жительница Подмосковья. Телефон упал в воду, когда девочка принимала ванну.
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