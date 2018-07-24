Сборная Коста-Рики не опасалась допинга в России

Футболисты из сборной Коста-Рики не боялись, что их отравят или подсыпят допинг в российских ресторанах, пишет ИА «Политике Сегодня».

Пресс-атташе Арина Маргарита Егорова рассказала, что во время чемпионата мира 2018 года команда Коста-Рики, помимо спортивного рациона, питалась и в общепите.

«Что касается питания футболистов, то у них был личный повар, но есть в общественных местах они не боялись. Не было такого, никто не допускал даже мысли, что их отравят или могут подсыпать допинг. Несколько раз их даже на дегустацию возили в петербургский ресторан», — заявила она.

Сборная даже успела посетить ресторан традиционной русской кухни, где для них провели дегустацию.

Также пресс-атташе рассказала, что во время проживания в России костариканцы были поражены мудростью российских девушек, которые в отличие от новомодных западных и европейских феминистических тенденций самостоятельно рассуждают.

Больше всего им понравилось, что женщины не пытаются ставить себя выше мужчины и при этом спокойно занимаются и карьерой, и домом, и детьми, и, главное, успевают ухаживать за собой, добавила пресс-атташе Арина Маргарита Егорова.