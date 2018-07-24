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Генерал ФСБ исключил рост круга обвиняемых в деле о госизмене в «Роскосмосе»
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Генерал ФСБ исключил рост круга обвиняемых в деле о госизмене в «Роскосмосе» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Александр Михайлов рассказал НСН, почему сеть предателей не может быть широкой.
В «Роскосмосе» подтвердили арест только одного сотрудника ЦНИИмаш по обвинению в государственной измене, пишет «РИА Новости». Ранее СМИ сообщали о задержании второго подозреваемого.
«Арестован на сегодняшний день один человек — Кудрявцев. Подтверждаем, что арестован только один», — приводит цитату руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко «Газета.ру».
Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН объяснил, почему в этом деле невозможно расширение круга обвиняемых.
«Сеть [предателей] по определению не может быть широкой. Потому что, если речь идёт о государственной измене, это исключительно индивидуальное преступление. Его совершает человек, желающий заработать, или на каких-то иных условиях сотрудничающий с противником. Поэтому я не думаю, что здесь будет какая-то сеть. Этого по определению быть не может, потому что всё-таки космическая сфера всегда сопряжена с повышенным режимом секретности, и людей туда отбирали достаточно тщательно. Так что, думаю, на этом всё и закончится», — заявил Михайлов.
Поймали «крысу»? СМИ сообщили, кому сотрудник ЦНИИмаш мог передать информацию Ранее стало известно об аресте 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша, головного научно-исследовательского института госкорпорации «Роскосмос», Виктора Кудрявцева. Он обвиняется в госизмене. Ему вменяется передача странам НАТО новейших гиперзвуковых технологий России, используемых в оборонной промышленности. В самой госкорпорации утверждают, что утечка данных, о которой идёт речь, произошла ещё в 2013 году.
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