Генерал ФСБ исключил рост круга обвиняемых в деле о госизмене в «Роскосмосе»

Александр Михайлов рассказал НСН, почему сеть предателей не может быть широкой.

«Газета.ру». «Арестован на сегодняшний день один человек — Кудрявцев. Подтверждаем, что арестован только один», — приводит цитату руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН объяснил, почему в этом деле невозможно расширение круга обвиняемых.

«Сеть [предателей] по определению не может быть широкой. Потому что, если речь идёт о государственной измене, это исключительно индивидуальное преступление. Его совершает человек, желающий заработать, или на каких-то иных условиях сотрудничающий с противником. Поэтому я не думаю, что здесь будет какая-то сеть. Этого по определению быть не может, потому что всё-таки космическая сфера всегда сопряжена с повышенным режимом секретности, и людей туда отбирали достаточно тщательно. Так что, думаю, на этом всё и закончится», — заявил Михайлов.