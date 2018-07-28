Совет Федерации одобрил закон об организации санаторно-курортной базы Верховного суда РФ

Члены верхней палаты парламента одобрили закон, дающий право судебному департаменту Верховного суда (ВС) России создать собственную санаторно-курортную базу. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета Федерации. Ранее указанный закон приняли в третьем чтении депутаты Госдумы

В настоящее время судебная система является единственной ветвью государственной власти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы. Принятие закона не требует дополнительного внесения изменений в законодательство о статусе судей. Все вопросы содержания и обеспечения деятельности соответствующих учреждений будут решаться дополнительно при реализации судебным департаментом полномочия, предусмотренного законом.