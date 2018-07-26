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Госдума приняла закон об организации санаторно-курортной базы Верховного суда РФ
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Госдума приняла закон об организации санаторно-курортной базы Верховного суда РФ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон, дающий право судебному департаменту Верховного суда (ВС) России создать собственную санаторно-курортную базу.
«Предусмотрено дополнение ФЗ «О судебном департаменте при ВС РФ» указанием на наличие у судебного департамента при Верховном Суде РФ права создавать учреждения для организации предоставления медицинской помощи судьям, в том числе пребывающим в отставке, членам их семей, работникам аппаратов судов, аппарата судебного департамента и его органов, санаторно-курортного лечения указанных лиц», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект был внесен в Госдуму Верховным судом России.
В документе отмечается, что в настоящее время судебная система является единственной ветвью государственной власти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы.
«Создание санаторно-курортной базы судов позволило бы в полной мере обеспечить реализацию этой гарантии и решить вопрос санаторно-курортного лечения судей», — заявили авторы законодательной инициативы.
Принятие закона не требует дополнительного внесения изменений в законодательство о статусе судей. Все вопросы содержания и обеспечения деятельности соответствующих учреждений будут решаться дополнительно при реализации судебным департаментом полномочия, предусмотренного законом.
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