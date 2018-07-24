Госдума приняла во втором чтении проект об организации санаторно-курортной базы Верховного суда РФ

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект, дающий право судебному департаменту Верховного суда (ВС) России создать собственную санаторно-курортную базу.

«Законопроектом предусмотрено дополнение п. п. 18 п. 1 ст. 6 Федерального закона «О судебном департаменте при ВС РФ» указанием на наличие у судебного департамента при Верховном Суде РФ права создавать учреждения для организации предоставления медицинской помощи судьям, в том числе пребывающим в отставке, членам их семей, работникам аппаратов судов, аппарата судебного департамента и его органов, санаторно-курортного лечения указанных лиц», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект внесен в Госдуму Верховным судом России.

В документе отмечается, что в настоящее время судебная система является единственной ветвью государственной власти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы.

«Создание санаторно-курортной базы судов позволило бы в полной мере обеспечить реализацию этой гарантии и решить вопрос санаторно-курортного лечения судей», — заявили авторы законодательной инициативы.

Проект направлен на конкретизацию полномочий судебного департамента в части обеспечения санаторно-курортного лечения судей и создания соответствующей базы.

«Принятие законопроекта не потребует дополнительного внесения изменений в законодательство о статусе судей, поскольку в предмет регулирования законодательства о статусе судей не входит порядок реализации предусмотренных этим законодательством гарантий», — говорится в пояснительной записке.

Все вопросы содержания и обеспечения деятельности соответствующих учреждений будут решаться дополнительно при реализации судебным департаментом полномочия, предусмотренного проектом.