Как выбрать литые диски на автомобиль правильно: какой формы, гайки для литых дисков, фирмы и производители

Смену дисков своего автомобиля водители проводят в нескольких случаях. Зачастую причина смены — это желание усовершенствовать внешний вид автомобиля или укрепить установленные шины. В этой статье будут рассмотрены принципы выбора литых легкосплавных дисков, параметры диска, на которые необходимо ориентироваться при выборе, основы установки деталей и рейтинг лучших фирм-производителей.

Легкосплавные диски (литые) Преимущества НедостаткиКакие параметры диска необходимо учесть при выбореМатериалДиаметрВылет (ЕТ45) Отверстие для крепления (PCD) Посадочный диаметр в центре диска (DIA) Другие нюансыЗамена и установка литых дисковРейтинг фирм и производителей$ ('.index-post.contents').toggleClass ('hide-text', localStorage.getItem ('hide-contents') === '1')

Легкосплавные диски (литые)

Практически все легкосплавные детали выполнены из алюминия или сплавов на его основе. Они имеют как свои преимущества использования, так и недостатки.

Важно! При выборе автомобильных дисков приобретайте сразу два одинаковых комплекта. Это избавить вас от необходимости искать идентичную модель в случае, если один из дисков придёт в негодность.

Преимущества

Модные тенденции в автомобильной сфере толкают автолюбителей на покупку именно легкосплавных изделий.

Им можно придать практически любую желаемую форму, в отличие от тяжёлых и плохо поддающихся формовке штампованных элементов. Они имеют низкий вес, поэтому процесс установки проходит значительно проще. Точность литья обеспечивает безупречную балансировку шин после установки. Высокая устойчивость к вибрации гарантирует длительный срок службы даже при вождении по ухабистым дорогам. Сопротивляемость коррозии у литых единиц намного выше, чем у штампованных. Помимо нанесения нескольких слоёв защитного лака, они образовывают самостоятельную оксидную плёнку. Благодаря высокой теплопроводности защищают систему торможения от перегрева.

Недостатки

Обусловлены в основном физическими свойствами алюминиевых сплавов:

Литые изделия не подлежат ремонту после удара. В отличие от штампованных изделий, на которых образовывается вмятина, литые детали хрупкие и чаще трескаются, чем прогибаются. Ввиду того, что чаще всего требуется замена одного повреждённого диска, автомобиль приобретает неказистый вид. Найти новый диск, идентичный повреждённому, бывает довольно сложно. В зимнее время использование легкосплавной продукции ведёт к её коррозии и появлению трещин из-за взаимодействия с противоледовыми реагентами. Их высокая стоимость отпугивает многих потенциальных покупателей. К тому же автомобильный рынок переполнен низкокачественными подделками, отличить которые от оригинала неопытному автолюбителю не под силу.

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Какие параметры диска необходимо учесть при выборе

Существует большое количество нюансов подбора этой автомобильной детали. Уточняйте у продавца не только материал изготовления, но и точные параметры креплений и отверстий дисков.

Тем, кто интересуется, как правильно выбрать эту продукцию, необходимо ориентироваться параметры, рассмотренные ниже.

Знаете ли вы? Первые в истории человечества автомобили появились в 1760-х годах. Они работали на паровой тяге и не могли перевозить значительные грузы. Скорость таких автомобилей достигала 15 км/час, а внешний вид они имели крайне неказистый.

Материал

Чаще всего для производства этих деталей используют алюминий с вкраплениями кремния для дополнительной крепости сплава. Ещё один возможный вариант — магний с вкраплениями алюминия для большей пластичности.

Алюминий менее устойчив к ударам, зато обладает высокой устойчивостью к коррозии, даже не имея дополнительного покрытия. Магний относится к лёгким и крепким сплавам, он лучше выдерживает удары, поэтому считается более качественным. Магниевый сплав окисляется значительно сильнее, поэтому должен быть покрыт большим количеством защитного лака.

Диаметр

Чтобы эту деталь можно было установить надёжно и на длительный срок, в ней проделывают большое количество отверстий для креплений. Ориентироваться необходимо на диаметр как отверстий, так и окружностей.

Вылет (ЕТ45)

Это расстояние между осью симметрии детали и местом её крепления к колесу. Должно отвечать стандартам до миллиметра. От точности этого параметра зависит срок службы подвески и стабильность колеса при боковых нагрузках. Установка деталей с уменьшенным параметром придаёт автомобилю вид спортивного и в то же время усиливает изнашивание подшипников.

Что такое вылет дисков или ET: видео

Отверстие для крепления (PCD)

PCD — это диаметр круга, в который вписываются центры крепёжных отверстий. Сверяйте этот показатель на деталях с показателем колёс вашего автомобиля в его техническом паспорте. Также убедитесь в том, что количество отверстий для крепления на деталях и колёсах автомобиля совпадает. Лучше делайте это до того, как приобрести детали.

Посадочный диаметр в центре диска (DIA)

Это размер отверстия, предназначенного для крепления ступицы. Расхождение этого параметра возможно только в бо́льшую сторону относительно диска. Многие производители выпускают детали с намеренно большими посадочными отверстиями и в комплекте к ним продают центровочные кольца. Эти кольца надеваются на ступицу и увеличивают её диаметр до диаметра диска.

Важно! Рынок деталей наполнен низкокачественными дисками-подделками. Если вы новичок в автомобильной сфере, то отправляйтесь за покупками вместе с более опытным товарищем или обратитесь за нужной продукцией в сертифицированный автомобильный салон.

Другие нюансы

При покупке обязательно учитывайте монтажный диаметр. Обозначается буквой R, указанная рядом цифра означает величину окружности в дюймах. Окружность детали и колеса должны безупречно совпадать. Существует допустимое расхождение, в пределах которого автомобиль может пойти на подрессоривание. Чрезмерное расхождение вредит не только подвеске, но и механизму в целом.

Также уделяйте внимание крепёжным элементам. Короткие болты не смогут зафиксировать диск достаточно надёжно, а длинные после вкручивания будут царапать внутренние элементы колеса. Также форма крепёжных элементов должна совпадать с формой крепёжных отверстий.

Замена и установка литых дисков

Процесс установки этих деталей не сложен, но для него требуется особое техническое оборудование. Работник автосервиса снимает старые диски и накладывает на колёса новые при помощи специального механизма. Затем он сверяет соответствие крепёжных элементов и отверстий, устанавливает диск на ступицу. Провести установку или замену самостоятельно в условиях собственного гаража не получится даже при наличии должных навыков.

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Рейтинг фирм и производителей

Так как выбирать автомобильные диски следует, ориентируясь на качество, а не на цену, следующий рейтинг представляет лучших производителей надёжных автомобильных деталей:

Alutec. Немецкий производитель, товарный ассортимент имеет модели на любой вкус и потребности. Детали считаются самыми надёжными и долговечными, покрыты специальным составом против коррозии. Регулярно проходят крэш-тесты и показывают прочность на 60% выше указанной;

OZ Racing. Итальянская компания, которая гарантирует безупречный стиль, широкий ассортимент деталей и использование последних технологий в производстве. Диски этой компании используются в автомобилях пилотов «Формулы-1», показывают высокий коэффициент прочности даже на неровных дорогах;

AEZ. Немецкий производитель, дочерняя компания холдинга ALCAR. Выпускает сверхлёгкие детали разной размерности. Известен благодаря грязеотталкивающей обработке всей продукции и однородности структуры сплавов. Имеет сертификат качества независимой лаборатории;

DOTZ. Немецкий производитель, который ведёт разработки, ориентируясь на спортивную аудиторию. Использует в оформлении деталей цветные полосы. Все диски имеют причудливый современный дизайн, гладкую поверхность с акриловым покрытием. Девиз компании — прочность и надёжность;

Dezent. Немецкая компания, которая производит относительно дешёвые детали безупречного качества. Диски обладают способностью самоочищаться, пригодны к эксплуатации в зимнее время года;

Enkei. Японская фирма, которая снабжает деталями концерны Nissan и Mitsubishi. Диски крепкие, имеют лаковое антикоррозионное покрытие, практически не нуждаются в балансировке;

Replay. Турецкий производитель, выпускающий качественные и недорогие копии оригинальных дисков. Не требует подгонки, диаметры крепёжных отверстий и элементов совпадают всегда;

Kosei. Японский концерн, снабжающий производителя автомобилей Toyota. Продукция отмечена Международным сертификатом качества как надёжная, долговечная и прочная. Изготавливается из лёгких сплавов, внешне походит на кованые изделия;

СКАД. Российская компания, которая находится в Красноярском крае . Поставляет детали для концернов Volkswagen и Ford . Отличается лаконичным дизайном, пользуется спросом на отечественном и европейском рынке как качественная продукция с низкой ценой. Детали несколько тяжелы относительно азиатский моделей;

КиК. Немецко-россиийское производство, продукция имеет государственную сертификацию. Модельный ряд насчитывает более 400 размерных типажей и 60 видов дизайна. КиК дают пожизненную гарантию на свою продукцию и полтора года — на антикоррозийное покрытие.

Знаете ли вы? В наше время электромобили эксплуатируются наравне с автомобилями, в которых установлен двигатель сгорания. Их история началась в 1820-х годах, когда венгерский изобретатель Иштван Аньош изготовил металлическую игрушку-прототип, движимую силой изобретённого им электрического мотора.

Выбор литых дисков для автомобиля — задание несложное для тех, кто хорошо ориентируется в продукции различных компаний и умеет отличить оригинальную продукцию от подделки. Во время покупки дисков ориентируйтесь на компанию-производителя, отдавая предпочтение маркам с мировым именем. Также уделяйте внимание материалу, из которого изготовлены детали, и их техническим параметрам, которые должны точно совпадать с параметрами колёс автомобиля.

Как правильно выбрать диски: видео