Послы Японии, Португалии и Перу поблагодарили главу Мордовии за ЧМ-2018

Перу. Как сообщила во вторник пресс-служба главы РМ, послания со словами благодарности за гостеприимство и теплый прием в ходе проведения матчей мундиаля в столице республики поступили также от руководителей посольств Португалии

Чрезвычайный и полномочный посол Японии России Тоехися Кодзуки, в частности, отметил: «Ее Высочество Принцесса Такамадо осталась очень довольна пребыванием в Саранске . Хотелось бы выразить Вам глубокую признательность за Вашу поддержку организации и успешному проведению исторического посещения России членом императорской семьи Японии, состоявшегося впервые за последние 102 года. Кроме того, благодарю Вас за то, что во время моего посещения вашей республики мы с Вами смогли провести продуктивные обмены мнениями о развитии японо-российских экономических отношений».

Напомним, что первым матчем ЧМ-2018 в Саранске стала встреча сборных Перу и Дании . Город посетили около 15 000 перуанских болельщиков.

"Особо должен отметить высокую степень профессионализма и готовности помочь министерства экономики , торговли и предпринимательства и министерства здравоохранения Мордовии , а также их незамедлительное реагирование при разрешении особых случаев и чрезвычайных ситуаций, возникших в период пребывания национальной сборной и многочисленных перуанских болельщиков в Мордовии", — подчеркнул в письме чрезвычайный и полномочный посол Перу в РФ Бенхамин Чимой.

Посол Португалии в РФ Паулу Визеу Пинейру также выразил благодарность за радушный прием, оказанный премьер-министру Португальской Республики Антонио Коште. В письме, в частности, говорится: «Позвольте поблагодарить всех Ваших коллег, принимавших непосредственное участие в подготовке и проведении данного визита, который, несомненно, внес свой вклад в укрепление существующих дружеских отношений между Португалией и Россией».