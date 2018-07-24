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Сервис Etherscan атаковали через API Disqus
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Сервис Etherscan атаковали через API Disqus 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Популярный сервис для мониторинга криптокошельков Etherscan подвергся кибератаке. Разработчики срочно предприняли меры, устранив уязвимости, которые использовали злоумышленники. Etherscan сообщает, что кибератака не возымела успеха, никакие средства не попали в руки киберпреступников.
Все произошло благодаря тому, что атакующие пытались использовать API сервиса комментариев Disqus, который использовали разработчики Etherscan.
XSS-атака позволила злоумышленникам вставить JavaScript-код, который отображал пользователям подозрительные всплывающие сообщения.
Сообщение содержало текст «Leet» (стилизуется как 1337, а также означает «elite») — распространившийся в Сети стиль применения английского языка, который подразумевает замену латинских букв похожими цифрами и символами. По сути, имитация жаргона хакеров.
Предположительно, киберпреступники могли использовать данную схему для фишинга, так как всплывающее уведомление приходило якобы от лица смой платформы Etherscan. К счастью, все ограничилось только этим странным всплывающим окном.
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