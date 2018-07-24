СК устанавливает обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Следователи проводят проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья , где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами ММСУТ СК РФ организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета вблизи аэродрома Дракино. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — сообщила она.

По предварительным данным, во вторник в 15:30 мск потерпел крушение спортивный легкомоторный самолет Zlin-326 вблизи деревни Дракино. На борту воздушного судна находились два человека, оба погибли. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным источника в экстренных службах, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он разбился в 500 м от взлетно-посадочной полосы. На земле в результате ЧП жертв и разрушений нет.