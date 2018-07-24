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Болгария строит забор на границе с Румынией во избежание распространения свиного гриппа
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Болгария строит забор на границе с Румынией во избежание распространения свиного гриппа 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Болгария начала строительство забора из колючей проволоки на границе с Румынией, чтобы минимизировать риск распространения свиного гриппа на территории страны, сообщает местная радиостанция Bulgaria со ссылкой на министра сельского хозяйства, пищевой и лесной промышленности Румена Породзанова.
Сообщается, что Породзанов прибыл в приграничный болгарский город Силистра, чтобы поучаствовать в заседании координационного центра и обсудить меры, которые могут быть приняты для сдерживания вируса. Забор из колючей проволоки будет построен для того, чтобы дикие животные не могли пересечь границу.
Кроме строительства забора будут приняты и другие меры предосторожности, включающие дезинфекцию, пограничный контроль и профилактику на крупных свиных фермах.
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