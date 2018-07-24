Болгария строит забор на границе с Румынией во избежание распространения свиного гриппа

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Болгария начала строительство забора из колючей проволоки на границе с Румынией , чтобы минимизировать риск распространения свиного гриппа на территории страны, сообщает местная радиостанция Bulgaria со ссылкой на министра сельского хозяйства, пищевой и лесной промышленности Румена Породзанова. Сообщается, что Породзанов прибыл в приграничный болгарский город Силистра , чтобы поучаствовать в заседании координационного центра и обсудить меры, которые могут быть приняты для сдерживания вируса. Забор из колючей проволоки будет построен для того, чтобы дикие животные не могли пересечь границу. Кроме строительства забора будут приняты и другие меры предосторожности, включающие дезинфекцию, пограничный контроль и профилактику на крупных свиных фермах.