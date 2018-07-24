В Самарской области по материалам ФСБ возбуждены дела в отношении пяти полицейских

Стражи порядка незаконно задержали несколько человек

В Сызранском городском суде началось рассмотрение уголовных дел в отношении бывшего майора полиции. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Эти статьи он «заработал», как считает следствие, при следующих обстоятельствах.

О том, что оперативник не чист на руку, сотрудники УФСБ России по Самарской области узнали осенью 2016 года. Чтобы обеспечить должные служебные показатели, он разработал целую операцию.

Полицейский подговорил местного жителя изготовить и продать наркотик мужчине, которого силовик планировал привлечь к уголовной ответственности. План удался, в отношении жертвы возбудили дело по незаконному хранению и приобретению наркотиков.

Коварный страж порядка в отчете руководству представил всё так, как будто он действовал один.

После того, как силовики вмешались, фигурантами стали оба: и полицейский, и его подельник. Во время следствия сотрудники ФСБ нашли у майора на работе 7 боевых патронов калибра 9 мм и 24 спортивных патрона калибра 7,62 мм.

Кроме того, выяснилось, что полицейский вместе с коллегами (трое из них были на тот момент сотрудниками подразделения госнаркоконтроля ) захотели контролировать один из наркопритонов в Сызрани

В сентябре 2013 года они ворвались в квартиру на улице Кадровой под предлогом оперативно-разыскных мероприятий без решения суда и понятых. Несмотря на то, что в помещении не было запрещенных предметов, всех, кто здесь находился, стражи порядка задержали.

По оперативным материалам ФСБ в отношении всех участников этой группы возбудили уголовные дела по разным статьям. Бывший майор полиции уже предстал перед судом, его коллеги пока под следствием.