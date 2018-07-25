В Москве стартовала программа «Мобильный избиратель»

Благодаря ей москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы 9 сентября по месту своего фактического нахождения, в случае если они подадут соответствующую заявку через портал Госуслуг, МФЦ или территориальную избирательную комиссию (ТИК). Об этом журналистам сообщили руководители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и члены рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами столицы.

«С 25 июля начался прием заявлений от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября не по месту своей постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения. Отдать свой голос они смогут на любом удобном для себя избирательном участке, причем как в столице, так и за ее пределами — на образованных загородных избирательных участках в Подмосковье , Калужской, Владимирской и Тульской областях. Для того чтобы воспользоваться правом проголосовать по месту фактического нахождения, нужно лишь заполнить заявление на портале www.gosuslugi.ru или обратиться в любой офис «Мои документы», либо в территориальную избирательную комиссию», — сказали в общественном штабе.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов напомнил, что подобная система уже действовала на выборах президента РФ, которые прошли 18 марта.

«На выборах президента России в марте 2018 г. выписались из Москвы и проголосовали за пределами столицы 242 тыс. горожан. На всех так называемых «дачных участках» будут присутствовать квалифицированные наблюдатели, которые обеспечат тотальный контроль за избирательным процессом. Таким образом, голосование на экстерриториальных участках будет полностью соответствовать «московскому стандарту» выборов», — пояснил он.

А. Венедиктов также уточнил, что в августе члены общественного штаба проведут объезд удаленных избирательных участков для проверки их готовности ко дню голосования. Всего в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях будет создано 209 таких участков.

Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра, руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории столицы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников напомнил об изменениях в избирательном кодексе города, которые направлены на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, на обеспечение гласности и открытости в деятельности избирательных комиссий при проведении выборов.

Он также пояснил, что программа «Мобильный избиратель» особенно актуальна для дачников, которые большую часть теплого сезона проводят за городом. «Проголосовать они смогут на специально созданных экстерриториальных избирательных участках. Дачников мы как раз относим к категории „мобильных избирателей“, поскольку они получают возможность проголосовать там, где им удобно, не меняя своих планов», — сказал А. Шапошников.

Он добавил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет пристально контролировать предстоящие выборы мэра, «особенно ход голосования и подсчеты результатов на загородных избирательных участках».

В рабочей группе Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории столицы сообщили, что на всех участках — расположенных как в Москве, так и за ее пределами — будет действовать тотальный контроль за ходом голосования.

КПРФ) Сергей Шаргунов. «Важно, чтобы наблюдатели от разных сторон, разных кандидатов пришли к общему пониманию, что выборы на каждом конкретном избирательном участке прошли чисто и честно. Следует отметить, что направить своих наблюдателей на избирательные участки, в том числе и на загородные, смогут партии, которые не участвуют в этих выборах мэра, не выдвинули своих кандидатов. Чем больше наблюдателей будут следить за процессом голосования и подсчета результатов, тем больше будет доверия к выборам со стороны избирателей, общества в целом», — сказал член рабочей группы, депутат Госдумы

Григорий Мельконьянц , член рабочей группы и сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос», также уточнил, что система «Мобильный избиратель» оказалась более востребованной и эффективной в сравнении с открепительными удостоверениями.

«В ходе предстоящих выборов мэра Москвы мы посмотрим, как работает загородное голосование. Необходимо выяснить, насколько адекватно была определена потребность избирателей в «дачных» участках, сколько из них в итоге прикрепились к таким участкам. До этого требуется провести большую работу по информированию граждан и по разъяснению им всех нюансов использования нового избирательного механизма», — сказал он.

Г. Мельконьянц выразил уверенность, что «Мобильный избиратель» будет применяться и дальше, «так как уже практически полностью отменены открепительные удостоверения, мы идем по пути развития экстерриториального голосования».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.