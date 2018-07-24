Число раненых при обстреле в Кабуле возросло до семи

Ранее сообщалось о трех раненых.

"Не менее семи человек получили ранения в результате ракетного обстрела… в Кабуле во вторник", — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник утром афганская столица подверглась ракетному обстрелу. В общей сложности было выпущено шесть ракет. Три ракеты были запущены из района Пагман неподалеку от афганской столицы по пятому полицейскому кварталу. Одна ракета попала в дом, две другие — по склону горы. Позже были запущены еще три ракеты, которые упали неподалеку от жилого района Афшар.