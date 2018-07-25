В петербургском Доме молодежи прошли обыски — видео

Сотрудники ФСБ провели обыски в одном из Домов молодежи в Петербурге . Правоохранители посетили учреждение, которое находится на 13-й Линии Васильевского острова. По данным СМИ, их интересуют контракты, заключенные с компанией «Танос».

Пятому каналу удалось пообщаться с охранником Дома молодежи. Женщина подтвердила, что обыски в здании действительно проходили. Однако подробностями случившегося не поделилась.

— Я в это не лезу, меньше знаешь — крепче спишь. Не знаю, что происходит. Дяденьки пришли, дяденьки ушли, — говорит она.

Ранее Пятый канал сообщал, что в управляющих компаниях Петербурга прошли обыски. Правоохранители нагрянули в УК Московского и Адмиралтейского районов.