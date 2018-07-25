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В петербургском Доме молодежи прошли обыски — видео
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В петербургском Доме молодежи прошли обыски — видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Сотрудники ФСБ провели обыски в одном из Домов молодежи в Петербурге. Правоохранители посетили учреждение, которое находится на 13-й Линии Васильевского острова. По данным СМИ, их интересуют контракты, заключенные с компанией «Танос».
Пятому каналу удалось пообщаться с охранником Дома молодежи. Женщина подтвердила, что обыски в здании действительно проходили. Однако подробностями случившегося не поделилась.
— Я в это не лезу, меньше знаешь — крепче спишь. Не знаю, что происходит. Дяденьки пришли, дяденьки ушли, — говорит она.
Ранее Пятый канал сообщал, что в управляющих компаниях Петербурга прошли обыски. Правоохранители нагрянули в УК Московского и Адмиралтейского районов.
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