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ФАС заявила о сокращении числа нарушений антимонопольного законодательства
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ФАС заявила о сокращении числа нарушений антимонопольного законодательства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 24 июл — РИА Новости. Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти за последние четыре года снизилось практически в два раза, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Глава ФАС проводит в Ялтинском регионе совещание с участие крымских и севастопольских властей, посвященное вопросам реализации национального плана развития конкуренции.
"Мы за последние четыре года уменьшили их (нарушения) в два раза. У нас был примерно 51% за последние 10 лет среди всех нарушений антимонопольного законодательства — это нарушения самих органов власти и органов местного самоуправления. Сегодня это значительно меньше, около 30%. То есть мы практически в два раза снизили", — сказал Артемьев.
По его словам, предполагается принять меры по созданию в самих органах власти системы нормативных актов, которые бы предупреждали нарушения антимонопольного законодательства.
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