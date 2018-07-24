Доля нового вооружения в Сухопутных войсках с 2016 года возросла до 48%

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Доля нового вооружения в Сухопутных войсках РФ с 2016 года выросла с 35% до 48%, за данный период в эти войска поставлено около 5 тысяч единиц нового вооружения, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

"В Сухопутные войска поставлено около 5 тысяч единиц нового и вооружения, и военной техники, благодаря чему в боевых соединениях и воинских частях постоянной готовности их доля возросла с 35% до 48%", — сказал Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны

По его словам, в ходе модернизации улучшены боевые характеристики десяти типов образцов вооружения и военной техники. «Разработано и поступило в войска пять новых образцов, превосходящих по своим возможностям лучшие зарубежные аналоги. Это боевая машина поддержки танков, реактивная система залпового огня крупного калибра „Торнадо-С“, зенитный ракетный комплекс малой дальности „Тор-М2“ и защищенные автомобили „Тайфун-К“ и „Тайфун-У“, — уточнил министр.

Он также сообщил, что с 2016 года было проведено более 750 проверок Сухопутных войск, в том числе 530 внезапных, что дало возможность всесторонне оценить их готовность к выполнению задач. Кроме того, по его словам, с 2016 года было проведено 7698 учений различного уровня в Сухопутных войсках.

Шойгу отметил, что количество контрактников в Сухопутных войсках с 2016 года было увеличено с 90 тысяч до 131 тысячи. „В результате в войсках эта категория военнослужащих впервые стала преобладающей. Это позволило укомплектовать должности младших командиров, специалистов по эксплуатации и применению вооружения и военной техники профессионально подготовленными кадрами“, — сказал министр.