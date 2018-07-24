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Сосо Павлиашвили: Москва — достойный город для жизни и работы
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Сосо Павлиашвили: Москва — достойный город для жизни и работы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.
Сосо Павлиашвили, певец:
Одно из моих самых любимых мест в Москве — Ботанический сад. Я часто хожу мимо него и всегда любуюсь им — мне очень нравится наблюдать, как в саду сменяются времена года. Как пышным цветом распускаются цветы, зеленеют деревья, как затем их покрывает позолота осени. Это удивительные, чудесные метаморфозы!
Я живу в Останкинском районе и могу сказать, что здесь есть все для жизни — и магазины, и школы, и парки. Кстати, мне очень нравится парк «Останкино».
В последние годы во всех парках появились удобные дорожки для прогулок — они тоже украшают и район, и город. Москва сильно изменилась: то, что было, и то, что стало, — небо и земля. Конечно, я это замечаю.
В центр я выбираюсь нечасто — только по делам, но когда бываю, не могу не оценить его красоту. Много света, украшений…
Я считаю, Москва — достойный город для жизни и работы. Он мне очень нравится.
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