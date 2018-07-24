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Отравленный «Новичком» британец рассказал о происхождении флакона с ядом
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Отравленный «Новичком» британец рассказал о происхождении флакона с ядом 

Ридус 1 час назад
Отравленный нервно-паралитическим газом 45-летний британец Чарли Роули самостоятельно передал флакон с отравляющим веществом своей подруге Дон Сторджесс, которая ранее скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом недавно выписавшийся из больницы мужчина рассказал в интервью таблоиду The Sun.
«Я помню, что нашел косметический флакон, который решил преподнести Дон в качестве подарка», — рассказал Роули.
По его словам, когда он взял находку в руки, бутылочка треснула на несколько частей. Тем не менее, как пишет издание, это не помешало британцу все-таки передать емкость, которую он принял за флакон духов, его подруге.
4 июля Дон Сторджесс, которая, как предполагают следователи, распылила содержимое флакона себе на запястья, потеряла сознание и была доставлена в госпиталь вместе с автором подарка.
«Мне очень жаль по поводу того, что с ней произошло. Это ужасно и шокирующе. Я все еще проходил лечение, когда мне сообщили о ее кончине. Не думаю, что смогу когда-либо это пережить», — передает слова Роули издание.
В своем интервью он выразил возмущение действиями «русских киллеров», которые, по его мнению, безответственно выбросили емкость с остатками отравляющего вещества там, где ее мог обнаружить любой прохожий.
Как ранее сообщал «Ридус», британская полиция рассматривают версию о действиях группы российских агентов, которые, якобы, также причастны и к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипался и его дочери Юлии.
Накануне британские СМИ сообщили, что в распоряжении полицейских оказалась фотография предполагаемого преступника, которую пока показали только «ключевым свидетелям».
Две недели назад министр иностранных дел Великобритании обвинил Россию в причастности к отравлениям Роули и Сторджесс.
Минувшей весной с аналогичным заявлением в отношении РФ выступила премьер-министр королевства Тереза Мэй, сложившая вину за отравление Скрипалей на РФ. В Москве подобные обвинения оба раза назвали безосновательными.
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