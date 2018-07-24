Законопроект о правовом регулировании признания объекта самовольной постройкой принят ГД во втором чтении

Правительственный законопроект о правовом регулировании признания строений или зданий самовольными постройками принят Госдумой во втором чтении. Соответствующее решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

«Во избежание отнесения к самовольной постройке легально возведенных объектов законопроектом предлагается уточнить понятие «самовольной постройки». Так, к самовольным постройкам предлагается относить здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых согласований, разрешений и (или) с нарушением градостроительных и строительных норм и правил», — говорится в пояснительной записке.

Принятыми во втором чтении поправками устанавливается, что земельный участок может быть изъят у собственника, если его использование осуществляется с нарушением требований законодательства РФ , в частности, если участок используется не по целевому назначению, или его использование приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, либо причинению вреда окружающей среде.

Уточняется, что также предлагается не относить к самовольным постройкам здание, сооружение или другое строение, возведенное, созданное с нарушением установленных ограничений по использованию земельного участка, если данное здание, сооружение, строение возведены, созданы на основании необходимых для этого согласований и разрешений и в соответствии с ними, и собственник данного объекта не знал, не мог и не обязан был знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.

Авторы документа отмечают, что данными изменениями также существенно сокращается перечень случаев принятия органами местного самоуправления решений о сносе самовольных построек, предусматривается запрет на принятие таких решений в отношении объектов недвижимого имущества, право собственности на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или признано судом, либо в отношении которых ранее судом было принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки.

Законопроектом предлагается механизм приведения самовольной постройки привести в соответствие с установленными требованиями, которые будут осуществляться в порядке, установленном для реконструкции объектов капитального строительства.

Авторы подчеркивают, что принятие законопроекта, с одной стороны, позволит в значительной степени пресечь наиболее распространенные нарушения в области градостроительной деятельности, окажет благоприятное влияние на развитие строительной отрасли без установления дополнительных административных барьеров, которые могут повлиять на увеличение срока строительства, с другой, позволит в большей степени защитить права и законные интересы добросовестных застройщиков и приобретателей объектов недвижимого имущества.

Предусматривается, что в случае принятия данного закона, он вступит в силу со дня его официального опубликования.