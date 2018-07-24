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Более 350 тонн мусора собрали военные экологи ЦВО в Арктике
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Более 350 тонн мусора собрали военные экологи ЦВО в Арктике 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделение экологов насчитывает 30 человек, также имеется 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.
Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) собрал десятки тонн мусора на землях Министерства обороны в арктической зоне у города Норильска в Красноярском крае.
С момента начала работ, 10 июня, военные экологи уже доставили в места складирования более 350 тонн металлолома с аэродрома Алыкель и из военного городка.
Всего же в этом году с очищаемой территории военнослужащие планируют вывезти 750 т мусора.
Подразделение экологов насчитывает 30 человек, также имеется 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.
Военнослужащие обеспечены специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все они проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки металла и прессования.
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