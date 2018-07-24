Более 350 тонн мусора собрали военные экологи ЦВО в Арктике

Подразделение экологов насчитывает 30 человек, также имеется 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.

С момента начала работ, 10 июня, военные экологи уже доставили в места складирования более 350 тонн металлолома с аэродрома Алыкель и из военного городка.

Всего же в этом году с очищаемой территории военнослужащие планируют вывезти 750 т мусора.

Подразделение экологов насчитывает 30 человек, также имеется 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.

Военнослужащие обеспечены специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все они проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки металла и прессования.