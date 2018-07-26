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Закон об упрощении порядка размещения линейных объектов принят Госдумой
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Закон об упрощении порядка размещения линейных объектов принят Госдумой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий упрощение строительства, капитального ремонта и эксплуатации линейных объектов.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ.
Законом устанавливается возможность размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута, предоставляющего лицам, в пользу которых он установлен, права ограниченного пользования чужим земельным участком.
Как уточняется, речь идет исключительно об урбанизированных городских территориях, землях сельскохозяйственного назначения и промышленных землям. Действие закона не распространяется на граждан с их частными жилыми домами, садоводов, огородников, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Публичный сервитут может быть установлен, в том числе, с целью размещения тепловых сетей, сетей водоотведения, нефтепроводов, объектов газоснабжения, размещения автомобильных дорог и железных путей в туннелях.
«Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут)», — говорится в тексте документа.
При этом отмечается, что сервитут устанавливается исключительно в общественных интересах и подтверждается путем проведения публичных слушаний.
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