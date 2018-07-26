Линейные объекты будут строить быстрее

Автомобильные и железные дороги, а также линии электропередач будут строить и реконструировать на условиях публичного сервитута. Это позволит сократить сроки согласования документации на строительство.

Законопроект, разработанный правительством во исполнение поручения президента, позволит сократить материальные издержки и сроки оформления прав на земельные участки. Документ, который Госдума рассмотрит в третьем чтении на пленарном заседании 26 июля, направлен на упрощение процедуры строительства линейных объектов. В настоящее время организации, размещающие такие объекты, должны строить и реконструировать их в срок до четырёх месяцев. При этом права на земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предназначенные для размещения линейных объектов, нужно оформлять около года.

Чтобы построить линии электропередач, связи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги, требуется предоставить проект планировки, получить разрешение на строительство, оформить государственную регистрацию прав и встать на кадастровый учёт. Сложная процедура оформления документов затягивает сроки строительства и ремонта, так что правительство предлагает возводить линейные объекты на условиях публичного сервитута.