Дороги и линии электропередач будут строить быстрее

Дороги и линии электропередач будут строить и реконструировать на условиях публичного сервитута, предусматривающего сокращение сроков согласования документации. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Сейчас организации, размещающие линейные объекты, должны проводить их строительство и реконструкцию в срок до четырёх месяцев. При этом срок оформления прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предназначенные для размещения таких объектов, составляет около одного года.

В список линейных объектов входят линии электропередач и связи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги. При их строительстве или ремонте требуется предоставить проект планировки, получить разрешение на строительство, оформить государственную регистрацию прав и встать на кадастровый учёт.

В Правительстве считают, что такой набор документов является излишним, и указывают, что из-за длительного срока оформления документации значительная часть линейных объектов строится с нарушением установленного порядка.

Правительство предлагает упростить порядок оформления документации и строить линейные объекты на условиях публичного сервитута. Это позволит сократить сроки оформления прав на земельные участки и снизить финансовые расходы.