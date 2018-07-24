Ещё
Дороги и линии электропередач будут строить быстрее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Дороги и линии электропередач будут строить быстрее 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Дороги и линии электропередач будут строить и реконструировать на условиях публичного сервитута, предусматривающего сокращение сроков согласования документации. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Сейчас организации, размещающие линейные объекты, должны проводить их строительство и реконструкцию в срок до четырёх месяцев. При этом срок оформления прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предназначенные для размещения таких объектов, составляет около одного года.
В список линейных объектов входят линии электропередач и связи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги. При их строительстве или ремонте требуется предоставить проект планировки, получить разрешение на строительство, оформить государственную регистрацию прав и встать на кадастровый учёт.
В Правительстве считают, что такой набор документов является излишним, и указывают, что из-за длительного срока оформления документации значительная часть линейных объектов строится с нарушением установленного порядка.
Правительство предлагает упростить порядок оформления документации и строить линейные объекты на условиях публичного сервитута. Это позволит сократить сроки оформления прав на земельные участки и снизить финансовые расходы.
Парламентская газета: последние новости
Утраченные при ЧС документы будут восстанавливать бесплатно Жениться можно будет в течение года после подачи заявления Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост340
Россиян лишат желания иметь валюту150
Россия стянула военную технику к западным рубежам26
Умер советник Путина34
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды19
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение