На Колыме появились баннеры с фото должников

Изображение первого неплательщика появилось на стене жилого дома в Магадане , сообщает MagadanMedia . Долг гражданина составляет аж полтора миллиона рублей — на протяжение многих лет он не платит за коммунальные услуги.

От приставов мужчина скрывается, и в октябре 2017 года его объявили в розыск.