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На Колыме появились баннеры с фото должников
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На Колыме появились баннеры с фото должников 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Изображение первого неплательщика появилось на стене жилого дома в Магадане, сообщает MagadanMedia. Долг гражданина составляет аж полтора миллиона рублей — на протяжение многих лет он не платит за коммунальные услуги.
От приставов мужчина скрывается, и в октябре 2017 года его объявили в розыск.
«Оказаться на баннере позора могут граждане, длительное время не выплачивающие алименты и коммунальные услуги, уклоняющиеся от явки к судебному приставу-исполнителю и игнорирующие исполнение судебного решения. Закон позволяет распространять персональные данные должников без их согласия, в том числе и фото, для своевременного и правильного исполнения судебных актов. Как только должники исполнят свои обязательства в полном объеме, производства будут окончены фактическим исполнением, а баннер с их изображением будет демонтирован», — пояснил начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Магаданской области Александр Тюфяков.
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