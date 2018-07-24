Шувалов анонсировал выделение дополнительных госденег ВЭБу

Предлагая Шувалову возглавить ВЭБ в конце мая этого года, президент Владимир Путин заявил о необходимости докапитализировать госкорпорацию сверх предусмотренных в бюджете 100 млрд руб. Минфин подчеркивал, что ВЭБ может рассчитывать на поддержку после сокращения внутренних издержек и подробного обоснования необходимости дополнительных бюджетных вливаний.

В этом году помимо субсидии правительство окажет ВЭБу дополнительную поддержку, разместив в госкорпорации депозит размером 200 млрд руб. на год по льготной ставке с возможной пролонгацией.

«После решения вопроса о субсидиях для погашения внешнего долга мы перейдем к документу о пополнении капитала, о новом капитале Внешэкономбанка, для того, чтобы мы соблюдали все нормативы, в том числе норматив достаточности капитала, и смогли активно кредитовать проекты согласно новому финансовому меморандуму», — сказал Шувалов (цитата по «Интерфаксу» ). Вместе с тем Минфин и ВЭБ обсуждают вопрос усиления контроля над госкорпорацией, отметил Шувалов.

На 2018 г. приходится пик выплат по долгам ВЭБа: всего госкорпорации необходимо заплатить $2,9 млрд, $2 млрд из них — по еврооблигациям, в 2019 г. — примерно $1 млрд по рублевым облигациям. В прошлом году ВЭБ погасил выпуск еврооблигаций на $1,35 млрд